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28.02.2019, 12:16

LIGA.net один из лидеров журналистских стандартов - анализ ИМИ

LIGA.net один из лидеров журналистских стандартов - анализ ИМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В лидерах рейтинга подписанты меморандума Медиа за осознанный выбор

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Пять украинских интернет-СМИ стали лидерами по соблюдению журналистских страндартов. Об этом свидетельствуют результатам мониторинга Института массовой информации (ИМИ), который проводился в январе 2019 года.

В лидерах рейтинга подписанты меморандума Медиа за осознанный выбор. Его подписали ведущие телеканалы, радиостанции, печатные и онлайн-издания, а также отдельные журналисты.

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Новый анализ ИМИ определил пятерку лучших онлайн-медиа. Издание Український тиждень (tyzhden.ua, 98% качественных материалов), LIGA.net (96%), Новое время, Зеркало недели и Укринформ. На всех этих ресурсах уровень материалов без нарушений профессиональных стандартов был "очень высоким".

Самые низкие показатели соблюдения журналистских стандартов у сайтов Обозревателя (62%) и Страна (48%).

Зеленым кружком обозначены подписанты меморандума Медиа за осознанный выбор (нажмите, чтобы увеличить):

Эксперты изучали контент (800 материалов) 16 общенациональных интернет-СМИ: obozrevatel.com, segodnya.ua, 24tv.ua, tsn.ua, strana.ua, pravda.com.ua, rbc.ua, unian.com, gordonua.com, nv .ua, liga.net, ukrinform.ua, zn.ua, censor.net.ua, tyzhden.ua, interfax.com.ua. 

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Теги: журналистские стандарты, сми, ими, медиа, институт массовой информации, пресса, контент-анализ
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