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В РФ закрыли украинскую Просвиту. В МИД отметили "российскую гостеприимность"

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 17:10
В РФ закрыли украинскую Просвиту. В МИД отметили
Фото: ЕРА

В России суд постановил ликвидировать украинский культурно-просветительский центр Просвита в Приморье. В МИД заявили, что это решение иллюстрирует "российскую гостеприимность".

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Согласно заявлению МИД, решение Артемовского суда Приморского края не просто демонстрирует отсутствие намерений защищать права украинцев в России. Подобные действия всячески ограничивает возможность участия украинцев в процессе принятия решения по касающимся их вопросам, препятствуя любым попыткам их самоорганизации, подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИД, Россия должна выполнять свои международно-правовые обязательства, зафиксированные рядом конвенций и пактов.

В ведомстве напомнили, что в результате политики насильственной ассимиляции в России только с 2011 по 2020 год было ликвидировано пять украинских общественно-культурных центров, в частности, закрыта Библиотека украинской литературы в Москве.

Андрей Явецкий
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суд культура центр Просвита
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