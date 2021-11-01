В РФ закрыли украинскую Просвиту. В МИД отметили "российскую гостеприимность"

В России суд постановил ликвидировать украинский культурно-просветительский центр Просвита в Приморье. В МИД заявили, что это решение иллюстрирует "российскую гостеприимность".

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Согласно заявлению МИД, решение Артемовского суда Приморского края не просто демонстрирует отсутствие намерений защищать права украинцев в России. Подобные действия всячески ограничивает возможность участия украинцев в процессе принятия решения по касающимся их вопросам, препятствуя любым попыткам их самоорганизации, подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИД, Россия должна выполнять свои международно-правовые обязательства, зафиксированные рядом конвенций и пактов.

В ведомстве напомнили, что в результате политики насильственной ассимиляции в России только с 2011 по 2020 год было ликвидировано пять украинских общественно-культурных центров, в частности, закрыта Библиотека украинской литературы в Москве.

28 октября 2015 года были проведены обыски в здании Библиотеки украинской литературы в Москве.

21 апреля 2018 года Библиотека украинской литературы в Москве была окончательно ликвидирована.

Андрей Явецкий

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