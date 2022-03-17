Литва призвала закрыть небо над Украиной: Сейм единогласно поддержал резолюцию

Литовский парламент единогласно принял резолюцию, призывающую Организацию Объединенных Наций закрыть небо над Украиной. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба Сейма Литвы в Twitter.

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Так, литовский депутаты призывают ООН принять незамедлительные меры по обеспечению бесполетной зоны над Украиной, чтобы остановить массовую гибель мирных жителей.

На сайте Сейма сообщается, что 100 депутатов единогласно проголосовали за постановление "Об активных мерах по обеспечению безопасности гражданского населения и объектов жизнеобеспечения Украины".

Резолюция призывает парламенты демократических стран работать над открытием гуманитарных коридоров в Украине, чтобы люди могли безопасно покинуть зоны боевых действий и незаконно оккупированные Россией территории. Также депутаты Литвы призвали парламенты других стран объявить бесполетной зоной воздушное пространство над этими районами, над атомными электростанциями и хранилищами ядерных отходов в Украине.

Кроме того, Сейм призвал без промедления снабжать Украину вооружением, уделяя первоочередное внимание системам противовоздушной обороны, которые спасут жизни мирных жителей, закроют воздушное пространство и порты от самолетов и кораблей РФ.

В резолюции речь идет и о необходимости вводить дополнительные санкции против РФ и Беларуси.

Также депутаты призвали мобилизовать максимальную политическую поддержку Украины, немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС и начать переговорный процесс.

Вице-спикер Сейма Паулюс Саударгас, комментируя необходимость закрытия неба над Украиной, заявил, что "никто не предлагает нападать и никто не предлагает объявлять войну", а предложение о бесполетной зоне заключается для обеспечения безопасности мирных жителей, в том числе граждан тех же стран Европы, НАТО и ООН, которые путешествуют и перевозят гуманитарную помощь в Украину.

14 марта парламент Эстонии призвал государства-члены ООН принять "незамедлительные меры по созданию бесполетной зоны для предотвращения массовых жертв среди гражданского населения Украины".

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Оксана Житнюк

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