Литва выплатила 100 000 евро "вечному заключенному" Гуантанамо по решению ЕСПЧ

Литва по решению Европейского суда по правам человека выплатила 100 000 евро компенсации за то, что позволила ЦРУ держать заключенного Абу Зубайда в секретной тюрьме под Вильнюсом, где его подвергали пыткам, сообщает Guardian.

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"Вечный заключенный" тюрьмы Гуантанамо Абу Зубайда был захвачен в Пакистане разведслужбой США через шесть месяцев после атаки на "башни-близнецы" в 2001 году и около 20 лет удерживается в заключении без предъявления обвинений.

ЦРУ подозревало, что он являлся крупной фигурой в Аль-Каиде, но в итоге признало, что Зубайда не имел отношения к этой организации и терактам 11 сентября. Несмотря на это, его до сих пор продолжают удерживать в заключении.

На протяжении многих лет заключенного переводили из одной тюрьмы в другую. На секретной базе ЦРУ под Вильнюсом Зубайда находился с февраля 2005 по март 2006 года. В этот период к нему применялись, по утверждению адвокатов, методы воздействия, равносильные пыткам – сенсорная изоляция, лишение сна, одиночное заключение, громкий шум и резкий свет. Наиболее жестоким пыткам, включая многократное "временное утопление", Зубайда подвергался в 2002 году в Таиланде.

Юристы "вечного заключенного" считают крайне маловероятным, чтобы Литва выплатила компенсацию без предварительного согласования с Вашингтоном.

Компенсация для Зубайды перечислена на банковский счет, которым заключенный Гуантанамо не может воспользоваться – его активы заморожены Казначейством США.

"Но ситуация становится гораздо менее закрытой, когда вы платите кому-то 100 000 евро, и весь мир узнает об этом", – сказал Guardian один из американских юристов Зубайды.

СПРАВКА. Экстерриториальная тюрьма в Гуантанамо и другие секретные тюрьмы за пределами США использовались американскими спецслужбами для того, чтобы любыми способами получить от заключенных информацию об Аль-Каиде и ее руководстве, не давая им возможности воспользоваться юридической защитой. Случаи применения пыток к заключенным в таких тюрьмах были установлены судом и резко осуждены международными правозащитными организациями.

В феврале 2021 года сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена начала официальную проверку военной тюрьмы в Гуантанамо с целью закрытия этого "сомнительного объекта".

Сергей Бережной

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