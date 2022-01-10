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Литва выплатила 100 000 евро "вечному заключенному" Гуантанамо по решению ЕСПЧ

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 13:01
Литва выплатила 100 000 евро
Сторожевая вышка тюрьмы Гуантанамо (Фото: EPA/JOHN RILEY)

Литва по решению Европейского суда по правам человека выплатила 100 000 евро компенсации за то, что позволила ЦРУ держать заключенного Абу Зубайда в секретной тюрьме под Вильнюсом, где его подвергали пыткам, сообщает Guardian.

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"Вечный заключенный" тюрьмы Гуантанамо Абу Зубайда был захвачен в Пакистане разведслужбой США через шесть месяцев после атаки на "башни-близнецы" в 2001 году и около 20 лет удерживается в заключении без предъявления обвинений.

ЦРУ подозревало, что он являлся крупной фигурой в Аль-Каиде, но в итоге признало, что Зубайда не имел отношения к этой организации и терактам 11 сентября. Несмотря на это, его до сих пор продолжают удерживать в заключении. 

На протяжении многих лет заключенного переводили из одной  тюрьмы в другую. На секретной базе ЦРУ под Вильнюсом Зубайда находился с февраля 2005 по март 2006 года. В этот период к нему применялись, по утверждению адвокатов, методы воздействия, равносильные пыткам – сенсорная изоляция, лишение сна, одиночное заключение, громкий шум и резкий свет. Наиболее жестоким пыткам, включая многократное "временное утопление", Зубайда подвергался в 2002 году в Таиланде.  

Юристы "вечного заключенного" считают крайне маловероятным, чтобы Литва выплатила компенсацию без предварительного согласования с Вашингтоном.

Компенсация для Зубайды перечислена на банковский счет, которым заключенный Гуантанамо не может воспользоваться – его активы заморожены Казначейством США. 

"Но ситуация становится гораздо менее закрытой, когда вы платите кому-то 100 000 евро, и весь мир узнает об этом", – сказал Guardian один из американских юристов Зубайды.

СПРАВКА. Экстерриториальная тюрьма в Гуантанамо и другие секретные тюрьмы за пределами США использовались американскими спецслужбами для того, чтобы любыми способами получить от заключенных информацию об Аль-Каиде и ее руководстве, не давая им возможности воспользоваться юридической защитой. Случаи применения пыток к заключенным в таких тюрьмах были установлены судом и резко осуждены международными правозащитными организациями.
  • В феврале 2021 года сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена начала официальную проверку военной тюрьмы в Гуантанамо с целью закрытия этого "сомнительного объекта".

Сергей Бережной
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литва пытки компенсация цру Гуантанамо еспч Абу Зубайда
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