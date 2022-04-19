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Литва запретила демонстрацию "Z" и черно-оранжевой ленты. Нарушителям штраф до 1500 евро

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 20:33
Литва запретила демонстрацию
Фото: ЕРА

Парламент Литвы проголосовал за запрет публичной демонстрации буквы "Z", черно-оранжевой ленты ("георгиевской") и других символов, которые считаются выражением поддержки вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters.  

В частности, к действующему запрету на публичную демонстрацию советской и нацистской символики парламент добавил положение о "символах тоталитарных или авторитарных режимов, использовавшихся в прошлом или используемых в настоящее время для пропаганды военной агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных или совершаемых ими".  

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Парламент также одобрил повышение штрафов за нарушение данного запрета до 900 евро для физических лиц и до 1500 евро для компаний. 

Решение Литвы последовало за аналогичными запретами в Латвии и Молдове. Германия также рассматривала возможность введения подобного запрета.  

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Роман Брыль
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агрессия России литва фашизм георгиевская лента "Z"
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