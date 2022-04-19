Литва запретила демонстрацию "Z" и черно-оранжевой ленты. Нарушителям штраф до 1500 евро
Парламент Литвы проголосовал за запрет публичной демонстрации буквы "Z", черно-оранжевой ленты ("георгиевской") и других символов, которые считаются выражением поддержки вторжения России в Украину. Об этом пишет Reuters.
В частности, к действующему запрету на публичную демонстрацию советской и нацистской символики парламент добавил положение о "символах тоталитарных или авторитарных режимов, использовавшихся в прошлом или используемых в настоящее время для пропаганды военной агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных или совершаемых ими".
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Парламент также одобрил повышение штрафов за нарушение данного запрета до 900 евро для физических лиц и до 1500 евро для компаний.
Решение Литвы последовало за аналогичными запретами в Латвии и Молдове. Германия также рассматривала возможность введения подобного запрета.
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