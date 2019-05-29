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29.05.2019, 11:56

Литва запретила въезд редактору пропагандистского СМИ РФ

Литва запретила въезд редактору пропагандистского СМИ РФ - Фото
Марат Касем (фото - Facebook)

Марата Касема не пустят в страну до 2024 года

Шеф-редактору филиала пропагандистского СМИ России Sputnik в Вильнюсе Марату Касему запретили въезд в Литву. Об этом он рассказал на сайте этого ресурса.

По его словам, он был задержан в аэропорту Вильнюса для трехчасового допроса. В итоге Касему запретили въезд с формулировкой "угроза нацбезопасности".

Как сообщает литовский сайт lzinios.lt, ранее разведка Литвы объявила, что редакция Sputnik является "одним из инструментов России для реализации информационной политики в стране". 

Марат Касем является гражданином Латвии. Sputnik был создан на базе государственного информагентства Россия Сегодня и имеет редакции в нескольких европейских странах. Там его неоднократно называли рупором пропаганды Кремля.

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Теги: sputnik, марат касем, пропаганда, агрессия России
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