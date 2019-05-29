Литва запретила въезд редактору пропагандистского СМИ РФ

Марат Касем (фото - Facebook)

Шеф-редактору филиала пропагандистского СМИ России Sputnik в Вильнюсе Марату Касему запретили въезд в Литву. Об этом он рассказал на сайте этого ресурса.

По его словам, он был задержан в аэропорту Вильнюса для трехчасового допроса. В итоге Касему запретили въезд с формулировкой "угроза нацбезопасности".

Как сообщает литовский сайт lzinios.lt, ранее разведка Литвы объявила, что редакция Sputnik является "одним из инструментов России для реализации информационной политики в стране".

Марат Касем является гражданином Латвии. Sputnik был создан на базе государственного информагентства Россия Сегодня и имеет редакции в нескольких европейских странах. Там его неоднократно называли рупором пропаганды Кремля.

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