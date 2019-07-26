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Литвин о "слуге", который выиграл выборы: Лекции ему читал

Литвин о "слуге", который выиграл выборы: Лекции ему читал - Фото
Владимир Литвин (фото - LIGA.net)
26.07.2019, 13:42

Нардеп прокомментировал свой проигрыш на досрочных выборах в Раду

Внефракционный народный депутат Владимир Литвин говорит, что его проигрыш на нынешних парламентских выборах произошел из-за лояльности людей к бренду президентской партии Слуга народа и подкупа избирателей, который устроили другие кандидаты. Об этом сообщает Украинская правда.

"Оказалось, что переживание за страну, поддержка и помощь тысячам людей, попытки выслушать каждого человека, который требует внимания - все это оказалось недостаточным и даже ненужным. Не выдержало конкуренции с брендом Слуги народа", - отметил Литвин.

Он добавил, что не выдержало (переживание, - ред.) "конкуренции с засеванием деньгами, концертами, развлечениями и угощениями". "Имею в виду руководителя лесхоза, некий местный олигарх, который сформировал "общак" с коллегами... ", - объяснил он.

Литвин утверждает, что "не было разницы, если бы этот кандидат был не от Слуги народа". "Абсолютно никакой разницы. Мы проводили социологическое исследование перед началом выборов. Поставили просто вымышленного персонажа, написали, что это учитель - и у него сразу выскочило 20%, еще до начала кампании. Я не знаю человека, который меня победил. Когда-то, оказывается, я ему лекции в университете читал", - уточнил он.

22 июля сообщалось, что Литвин проигрывает на досрочных выборах в Верховную Раду кандидату от Слуги народа Дмитрию Костюку на 65-м округе Житомирской области.

 

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Слуга народа выборы владимир литвин
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