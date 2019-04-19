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19.04.2019, 13:45

Ложкин отрицает, что ездил к Коломойскому

Ложкин отрицает, что ездил к Коломойскому - Фото
Борис Ложкин (фото - LIGA.net)

Бывший глава АП сообщил, что в Израиле бывает часто, но с Коломойским там не встречался

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Бывший глава Администрации президента Борис Ложкин в Facebook опроверг заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что тот будто бы принимал его у себя.

"С интересом прочел интервью с Игорем Коломойским. Для тех, кому это важно, сообщаю: я - президент Еврейской конфедерации Украины и в Израиле бываю часто. Последний раз провел там 3 дня, а не две недели, с Коломойским не встречался и не разговаривал", - написал Ложкин.

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В своем недавнем интервью Коломойский, комментируя национализацию ПриватБанка, заявил следующее: "Порошенко присылал Бориса Ложкина с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию. Я сказал, что у него осталось немного времени. Ложкин консультировался, мы ему давали всякие рекомендации. Он говорит: а как решить вопрос с виной? Я ему говорю: как решать? Вот как забрали банк, так и верните".

Вчера, 18 апреля, Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Теги: Петр Порошенко, ПриватБанк, игорь коломойский, Борис Ложкин
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