Ложкин отрицает, что ездил к Коломойскому

Борис Ложкин (фото - LIGA.net)

Бывший глава Администрации президента Борис Ложкин в Facebook опроверг заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что тот будто бы принимал его у себя.

"С интересом прочел интервью с Игорем Коломойским. Для тех, кому это важно, сообщаю: я - президент Еврейской конфедерации Украины и в Израиле бываю часто. Последний раз провел там 3 дня, а не две недели, с Коломойским не встречался и не разговаривал", - написал Ложкин.

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В своем недавнем интервью Коломойский, комментируя национализацию ПриватБанка, заявил следующее: "Порошенко присылал Бориса Ложкина с тем, что хочет искупить свою вину за неправильную приватизацию. Я сказал, что у него осталось немного времени. Ложкин консультировался, мы ему давали всякие рекомендации. Он говорит: а как решить вопрос с виной? Я ему говорю: как решать? Вот как забрали банк, так и верните".

Вчера, 18 апреля, Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.

Министерство финансов и Нацбанк заявили, что обжалуют решение. Их позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман.