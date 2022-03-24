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"У россиян наступила агония". Оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 08:06
Фото - Сергей Гайдай

Ночью российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Авиация врага продолжает активные действия на территории Луганской области. Вчера в 07:45 оккупанты нанесли удар по северной окраине Рубежного, а сегодня ночью на Рубежное сброшена фосфорная бомба.

"У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, потому начали применять тяжелое вооружение", – сообщил Гайдай.

"У россиян наступила агония". Оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное – глава ОГА

Основные усилия враг сосредоточил на захвате Рубежного и Северодонецка, отметил Гайдай. Также в районе Попасной при поддержке артиллерии оккупанты продолжают попытки продвинуться вглубь города и закрепиться на ранее захваченных позициях. Попытки россиян оказались безуспешны, они понесли потери. Гайдай подчеркнул, что города остаются под украинским флагом.

"У россиян наступила агония". Оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное – глава ОГА

В результате мощных обстрелов Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска и Воеводовки повреждено более 30 объектов, в том числе 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, а также предприятие легкой промышленности, учебное заведение, хозпостройки, гаражи.

Во время обстрелов в Рубежном погибли четыре человека (двое – дети), еще шесть человек пострадали.

"У россиян наступила агония". Оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное – глава ОГА

Также Гайдай сообщил, что в результате обстрелов оккупантов было 16 пожаров. 14 населенных пунктов обесточены частично, 21 – полностью. Без света остаются более 100 000 домов. В 22 населенных пунктах нет газа, еще в пяти – частично.

  • По всей Луганской области продолжаются серьезные бои. Не имея успеха на поле боя, российские войска обстреливают все подконтрольные Украине населенные пункты области, терроризируя гражданских. Оккупантам удалось частично захватить Рубежное, однако, по словам Гайдая, через несколько дней город удастся освободить.
  • По состоянию на вечер 23 марта с начала полномасштабной войны в Луганской области зафиксирована гибель 125 человек. Гайдай утверждает, что на самом деле погибших гораздо больше, так как нет возможности забрать тела из-под завалов на фоне постоянных обстрелов.

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Оксана Житнюк
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война Донбасс луганская область северодонецк рубежное Сергей Гайдай
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