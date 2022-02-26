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Луганская область. В большинстве городов тихо, но Станицу Луганскую оккупировали – Гайдай

26.02.2022, 12:40
Луганская область. В большинстве городов тихо, но Станицу Луганскую оккупировали – Гайдай - Фото
Фото: EPA

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай написал на своей странице в Фейсбуке, что "временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское и Марковка".

Он также рассказал о ситуации в других населенных пунктах в Луганской области.

В Рубежном, Попасной, Старобельске, Северодонецке, Сватовом, Новопскове сейчас тихо. Несмотря на это, бомбоубежища готовы.

Из Счастья забирают людей для эвакуации в Петропавловку.

Всех, кто желает уехать из Луганщины, ждут на лисичанском вокзале. Из города продолжают уезжать поезда для эвакуации.

Российская армия продолжает обстрелы в направлении Екатериновки, Новотошковского и Бахмутской трасс.

В Беловодске работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.

В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв.

С селом Муратово пытаются установить связь.

При этом Гайдай подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому в первую очередь жителям следует оставаться неподалеку от укрытий.

Ольга Модіна
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