Луганская область. В большинстве городов тихо, но Станицу Луганскую оккупировали – Гайдай
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай написал на своей странице в Фейсбуке, что "временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское и Марковка".
Он также рассказал о ситуации в других населенных пунктах в Луганской области.
В Рубежном, Попасной, Старобельске, Северодонецке, Сватовом, Новопскове сейчас тихо. Несмотря на это, бомбоубежища готовы.
Из Счастья забирают людей для эвакуации в Петропавловку.
Всех, кто желает уехать из Луганщины, ждут на лисичанском вокзале. Из города продолжают уезжать поезда для эвакуации.
Российская армия продолжает обстрелы в направлении Екатериновки, Новотошковского и Бахмутской трасс.
В Беловодске работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.
В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв.
С селом Муратово пытаются установить связь.
При этом Гайдай подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому в первую очередь жителям следует оставаться неподалеку от укрытий.
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