Луганская область. В большинстве городов тихо, но Станицу Луганскую оккупировали – Гайдай

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай написал на своей странице в Фейсбуке, что "временно оккупированы россиянами Станица Луганская, Крымское и Марковка".



Он также рассказал о ситуации в других населенных пунктах в Луганской области.



В Рубежном, Попасной, Старобельске, Северодонецке, Сватовом, Новопскове сейчас тихо. Несмотря на это, бомбоубежища готовы.



Из Счастья забирают людей для эвакуации в Петропавловку.



Всех, кто желает уехать из Луганщины, ждут на лисичанском вокзале. Из города продолжают уезжать поезда для эвакуации.



Российская армия продолжает обстрелы в направлении Екатериновки, Новотошковского и Бахмутской трасс.



В Беловодске работают над восстановлением газо- и электроснабжения, где это можно делать безопасно.



В Алексеевке от обстрелов пострадал дом многодетной семьи. Без жертв.



С селом Муратово пытаются установить связь.



При этом Гайдай подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент, поэтому в первую очередь жителям следует оставаться неподалеку от укрытий.

Ольга Модіна

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