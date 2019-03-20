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20.03.2019, 15:25

Боевики в Луганской области передали Украине 60 заключенных: фото

Боевики в Луганской области передали Украине 60 заключенных: фото - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Террористы передали на подконтрольную территорию 60 украинских заключенных, в том числе одну женщину

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В городке Счастье террористическая группировка, именующая себя ЛНР, передала на подконтрольные Украине территории 60 заключенных. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила у себя в Facebook.

Среди переданных заключенных было четверо тех, кто более девяти лет отбывает наказание, так и не дождавшись решения суда. Без официального судебного приговора за решеткой была и женщина, сообщила омбудсмен.

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"4 человека, в том числе женщина, среди 60-ти перемещенных сегодня человек - находились более чем 9 лет в пенитенциарных заведениях на временно оккупированной территории Луганской области без решения суда. То есть, их вина не была доказана в законном порядке. Это является грубым нарушением их прав на справедливый суд", - написала Людмила Денисова. 


Фото: Facebook Людмилы Денисовой

За последние три месяца украинской стороне удалось переместить 135 заключенных, из которых 22 уже отпустили в связи с окончанием срока отбывания наказания.

В следующий раз - в конце апреля - омбудсмен планирует перевезти на подконтрольную Украине территорию еще 60 заключенных.

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Теги: Людмила Денисова, война, Донбасс
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