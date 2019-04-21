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21.04.2019, 18:55

Лукьяновское СИЗО получило слишком мало бюллетеней

Лукьяновское СИЗО получило слишком мало бюллетеней - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Окружная комиссия выдала Лукьновскому СИЗО меньшее количество бюллетеней, чем самих избирателей

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На участке в Лукьяновском СИЗО члены участковой избирательной комиссии зафиксировали нарушение. Об этом сообщил член УИК Эдуард Романченко, пишет УП.

Спецучасток не получил необходимого количества бюллетеней, чтобы обеспечить возможность проголосовать избирателям.

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"Окружная комиссия дала меньшее количество бюллетеней, чем самих избирателей. Нам выдали 2416 бюллетеней с окружной комиссии, а по списку избирателей 2530", - уточнил Романченко.

В комиссии предполагают, что это нарушение не повлияет на результаты подсчета голосов. По словам Эдуарда Романченко, многие заключенные отказываются участвовать в выборах и голосовать.

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Теги: выборы, лукьяновское сизо
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