Лукьяновское СИЗО получило слишком мало бюллетеней

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

На участке в Лукьяновском СИЗО члены участковой избирательной комиссии зафиксировали нарушение. Об этом сообщил член УИК Эдуард Романченко, пишет УП.

Спецучасток не получил необходимого количества бюллетеней, чтобы обеспечить возможность проголосовать избирателям.

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"Окружная комиссия дала меньшее количество бюллетеней, чем самих избирателей. Нам выдали 2416 бюллетеней с окружной комиссии, а по списку избирателей 2530", - уточнил Романченко.

В комиссии предполагают, что это нарушение не повлияет на результаты подсчета голосов. По словам Эдуарда Романченко, многие заключенные отказываются участвовать в выборах и голосовать.