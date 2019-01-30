Луценко дал Гриценко сутки на извинения за слова о его сыне

Анатолий Гриценко (скриншот с видео)

Генеральный прокурор Юрий Луценко потребовал от кандидата в президенты Анатолия Гриценко извинений за его заявление о том, что Луценко якобы прятал своего сына от службы в АТО. Об этом говорится в Facebook генпрокурора.

Речь идет об интервью Гриценко Дмитрию Гордону.

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Политик, отвечая на вопрос, почему он не принял участия в АТО, заявил, что его воинская специальность якобы не была востребована в Донбассе, но сына своего он "не прятал, так, как это сделали Порошенко, Луценко, Пашинский или Турчинов".

Луценко в ответ на это написал в Facebook, что его сын Александр пошел в 2014 на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады.

"И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с побратимами вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа" – написал генпрокурор. Он также опубликовал фотографии его сына из зоны АТО.

"Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений", - добавил Луценко.

Каковы будут его действия, если извинения не последуют, генпрокурор не уточнил.

В комментариях к посту Луценко предлагает "угомонить" пользователя, который высказал свое согласие со словами Гриценко.