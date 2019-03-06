Луценко: Кандидату Тимошенко давали 5 млн за отказ от участия

Юрий Луценко (фото - скриншот с видео).JPG

Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться. Об этом сообщал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Отмечается, что кандидат в президенты несколько дней назад обратился в ГПУ из-за попыток повлиять на него.

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Подозревамые задержаны по статье - препятствование осуществлению избирательного права.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

28 февраля сообщалось, что уголовное производство, связанное с залоговой суммой одного из кандидатов в президенты, о котором заявлял глава МВД Арсен Аваков, касается кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Также сообщалось, что Юлия Тимошенко считает своего однофамильца Юрия техническим кандидатом кандидата в президенты Петра Порошенко. Она назвала его выдвижение "грязной манипуляцией".