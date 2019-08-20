Луценко, Кличко и Парубия допросят в суде по делу экс-беркутовцев

Ряд высокопоставленных чиновников допросят в суде по делу против бывших бойцов спецподразделения Беркут. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания, пишет Громадське.
Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о допросе свидетелей. Так, в список попали мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, спикер Рады восьмого созыва Андрей Парубий, нардеп Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, бывший соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, экс-глава Минюста Елена Лукаш.
Допросить также суд разрешил 15 человек из числа бывших правоохранителей, которые с 18 по 20 февраля 2014 года находились на месте расстрелов в центре Киева. Разрешено провести допрос и работников, которые обслуживали спецтранспорт.
Читайте также: Бил людей по голове. Как Беркут вернулся на улицы Киева