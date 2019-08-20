Луценко, Кличко и Парубия допросят в суде по делу экс-беркутовцев

Юрий Луценко и Виталий Кличко в парламенте (Фото: depositphotos.com)

Ряд высокопоставленных чиновников допросят в суде по делу против бывших бойцов спецподразделения Беркут. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания, пишет Громадське.

Таким образом суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов о допросе свидетелей. Так, в список попали мэр Киева Виталий Кличко, генпрокурор Юрий Луценко, экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, спикер Рады восьмого созыва Андрей Парубий, нардеп Сергей Пашинский, посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, бывший соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, экс-министр иностранных дел Леонид Кожара, экс-глава Минюста Елена Лукаш.

Допросить также суд разрешил 15 человек из числа бывших правоохранителей, которые с 18 по 20 февраля 2014 года находились на месте расстрелов в центре Киева. Разрешено провести допрос и работников, которые обслуживали спецтранспорт.

Массовые расстрелы в центре Киева произошли в феврале 2014 года.

21 ноября 2018 года руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что по подозрению в организации и совершении 73 убийств во время протестных акций в Киеве на рубеже 2013-2014 годов прокуратура сообщила о подозрении 56 гражданам.

Среди них - беглый экс-президент Виктор Янукович и рядовые силовики.

В суде рассматриваются дела по 13 подозреваемым.

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