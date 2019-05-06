Луценко: Нет юридических и моральных оснований для моей отставки

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что не видит "ни юридических, ни моральных" оснований для своей отставки после избрания в Украине нового президента - Владимира Зеленского. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, хотел бы он оставить за собой должность генпрокурора при Зеленском, Луценко сказал, что не любит свою должность, где ему "очень трудно работается в силу многих причин, в основном из-за того, что наше общество и СМИ почему-то считают, что слово "генеральный" означает всемогущий".

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"На этот момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, что мотивирует его оставаться в ГПУ, Луценко сказал, что должна сохраняться логика передачи власти: "По себе знаю, как тяжело входить в курс 1,8 млн уголовных дел, как тяжело разобраться, где есть ключевые точки коррупции и как с ними бороться".

По словам Луценко, закон о прокуратуре предусматривает смену главы ГПУ только в двух случаях - когда он сам хочет уйти, или когда парламент хочет его уволить.

"Мы избрали президента, которого я по-человечески уважаю и по-государственному буду помогать. Но мы не избрали царя, который может всех кого хочет снимать и назначать", - резюмировал он.

На вопрос, обращался ли к нему Зеленский или его представители, глава ГПУ ответил отрицательно.