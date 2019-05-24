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24.05.2019, 13:26

Луценко о концертах Зеленского: Звали из-за страха шутить - видео

Луценко о концертах Зеленского: Звали из-за страха шутить - видео - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению генпрокурора Луценко, его присутствие на концертах Квартала 95 в качестве министра МВД, легализовало юмор над высокопоставленными политиками

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что у него с президентом Владимиром Зеленским сложились "нормальные человеческие отношения", еще когда он был министром внутренних дел, но "не хочет быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским". Об этом он сказал в интервью LIGA.net"Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду".

"Сначала я был нужен, а потом мне было интересно", - рассказал Луценко. Отвечая на вопрос, в каком смысле были нужны, Луценко ответил: "Меня очень приглашали приходить, чтобы не было страшно шутить над высшими должностными лицами".

Луценко также заявил, что никто не может гарантировать сохранение его на должности: "Слушайте, все эти разговоры о том, что Коломойский, американцы, марсиане могут мне помочь остаться... А как американцы будут кнопки нажимать? Никто не подумал? С Коломойским "договорился" - разве у Коломойского многие депутаты в этом парламенте? Это все глупость", - сказал генпрокурор.

Кроме того, на прошедшей встрече с Зеленским, генпрокурор отметил, что отчитался перед президентом о трех годах на должности, но детали разговора решил не разглашать.

Читайте также: полную версию интервью с Юрием Луценко: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду"

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Теги: генпрокуратура, Владимир Зеленский, юрий луценко, Квартал 95
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