Луценко: "Пленки Мельниченко" – операция ФСБ против Кучмы

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что, по его мнению, аудиофиксация разговоров в кабинете тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы была "операцией ФСБ против украинского президента", который заявил о своем курсе в сторону Европы. Об этом Луценко сказал в интервью Дмитрию Гордону.

Луценко заявил, что не существует доказательств того, что лично Кучма давал указание убить журналиста Георгия Гонгадзе.

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"У меня нет сейчас юридических доказательств того, что лично Кучма давал команду на уничтожение Гонгадзе. К сожалению, майор Мельниченко до сих пор не сдал оригинальные записи и записывающие устройства, и сам не сотрудничает со следствием. Без этого юридическое решение судьбы Кучмы невозможно", - сказал Луценко.

При этом генпрокурор заявил, что считает Кучму виновным в том, что он "создал атмосферу, при которой неудовольствие президентом улавливалось окружением и принимало характер "кто быстрее уничтожит врага".

Луценко также считает, что "порыв участников акции "Украина без Кучмы" сломить диктатуру был использован Москвой".

"Пленки Мельниченко – это операция ФСБ против украинского президента, который посмел заявить о несмелом, но четком, движении в НАТО", - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, Мельниченко в конце 2004 года через руководство ФСБ передавал СБУ, "чтобы конкретные два человека от Кучмы - Пинчук или Бакай – прибыли к нему на переговоры о продаже пленок".

"Бакай поехал и через несколько поездок вручил Мельниченко и Ляшкевичу 2 млн долл. После этого ФСБ в официальном порядке присылает пленки в СБУ. Выводы, мне кажется очевидны", - сказал генпрокурор.

По мнению Луценко, ФСБ использовала Мельниченко "вслепую".