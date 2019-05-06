Луценко считает, что его отставка нужна члену команды Зеленского

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что в его увольнении заинтересован член команды Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк. Об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

"Один из представителей штаба Зеленского по фамилии Данилюк, фигурант уголовного производства НАБУ, постоянно хочет убрать свою проблему. И хочет убрать ее специфическим способом - не извиниться за ложь в декларации, не снять свои амбиции на какие-либо государственные должности из-за уголовного правонарушения, допущенного им во время пребывания на государственной должности, а снять источник проблем - Луценко", - сказал он.

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По словам генпрокурора, для него это не новая ситуация, он уже проходил подобные ситуации, будучи главой МВД.

"Считаю, что общество заинтересовано в объективном и опытном генпрокуроре, а не в закрытии уголовных производств господина Данилюка", - сказал он.

В 2017-м Генеральная прокуратура открыла дело о возможной причастности на то время министра финансов Данилюка, а также двух других сотрудников Минфина к преступлениям беглого экс-диктатора Виктора Януковича.

До этого сообщалось, что ГПУ совместно с Государственной фискальной службой интересуется тем, как Данилюк платил налоги. Соответствующее уголовное производство зарегистрировано 4 июля 2017 года.