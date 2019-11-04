Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Луценко сообщила о причине прекращения депутатских полномочий

Луценко сообщила о причине прекращения депутатских полномочий - Фото
Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.11.2019, 13:54

Депутат от Европейской солидарности подтвердила, слагает полномочия по причине здоровья

Нардеп Верховной Рады от фракции Европейской солидарности Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила в Facebook.

Луценко отметила, что состояние здоровья не дает ей возможности работать в полную силу.

Ее супруг, экс-генпрокурор Юрий Луценко, добавил в у себя в Facebook, что у нее были "серьезные проблемы с сердцем", и такой диагноз "не позволяет работать на избирателей с полной отдачей". 

Ранее информацию об написании заявления Луценко LIGA.net озвучили два источника во фракции Евросолидарности.

Читайте также: Яременко опубликовал заявление об увольнении без даты: фото

Напишите нам
мандат ирина луценко мандат депутата
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 