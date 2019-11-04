Луценко сообщила о причине прекращения депутатских полномочий

Ирина Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нардеп Верховной Рады от фракции Европейской солидарности Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила в Facebook.

Луценко отметила, что состояние здоровья не дает ей возможности работать в полную силу.

Ее супруг, экс-генпрокурор Юрий Луценко, добавил в у себя в Facebook, что у нее были "серьезные проблемы с сердцем", и такой диагноз "не позволяет работать на избирателей с полной отдачей".

Ранее информацию об написании заявления Луценко LIGA.net озвучили два источника во фракции Евросолидарности.

Читайте также: Яременко опубликовал заявление об увольнении без даты: фото