Луценко сообщила о причине прекращения депутатских полномочий

Нардеп Верховной Рады от фракции Европейской солидарности Ирина Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Об этом она сообщила в Facebook.
Луценко отметила, что состояние здоровья не дает ей возможности работать в полную силу.
Ее супруг, экс-генпрокурор Юрий Луценко, добавил в у себя в Facebook, что у нее были "серьезные проблемы с сердцем", и такой диагноз "не позволяет работать на избирателей с полной отдачей".
Ранее информацию об написании заявления Луценко LIGA.net озвучили два источника во фракции Евросолидарности.
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