Люксембург выделил 15% своего оборонного бюджета на ВСУ – Зеленский

Люксембург поддерживает Украину с первых дней полномасштабной войны, и 15% своего оборонного бюджета страна выделила Вооруженным Силам Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем, который сегодня находится с визитом в Киеве.

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Зеленский поблагодарил Бетеля за его личную помощь Украине.

"С первый дней войны России против Украины мы были на постоянной связи, и нам постоянно Люксембург помогал. Если говорить о помощи по поводу мощности нашей армии, то 15% своего оборонного бюджета Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам. Если бы каждое государство в мире выделило хотя бы примерно такой же процент, я думаю, мы бы уже победили", – сказал Зеленский.

Бетель в ходе пресс-конференции сказал, что 15% – это много, но для победы необходимы поставки летального оружия в Украину.

Он уточнил, что Люксембург поставил уже 100% из обещанного, и сейчас продолжаются переговоры между правительствами по поводу возможной дальнейшей помощи.

Также он отметил, что Люксембург поддерживает европейский курс Украины.

В ходе визита Бетель посетил Бородянку, Бучу и Ирпень Киевской области: "Я видел фотографии и репортажи до этого, но когда это переживаешь – это абсолютно не то же самое".

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал основные моменты встречи с премьером Люксембурга:

- обсудили вопросы помощи украинцам, которые нашли убежище в Люксембурге после начала войны;

- подробно поговорили о санкционной политике против РФ, рассмотрели вызовы, связанные с блокировкой Черного и Азовского морей со стороны российского флота;

- отдельно остановились на восстановлении Украины.

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Оксана Житнюк

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