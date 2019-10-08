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Мажоритарщик от СН может возглавить Харьковскую ОГА: фото

Мажоритарщик от СН может возглавить Харьковскую ОГА: фото - Фото
Алексей Кучер (Фото: скриншот видео Алексей Кучер/Facebook)
08.10.2019, 18:10

По информации Радио Свобода, Кучер связан с бывшим помощником сына генпрокурора времен Януковича

Нардеп от фракции Слуги народа, мажоритарщик от 179 округа (Харьковская область) Алексей Кучер претендует на должность главы Харьковской облгосадминистрации. Его декларация с соответствующей информацией появилась в госреестре.

Информацию о намерении возглавить ОГА Кучер подтвердил Радио Свобода. "Моя кандидатура еще не согласована, я просто кандидат. Но как кандидат я обязан заполнить декларацию", - объяснил он. Нардеп также не исключил, что Кабмин рассмотрит его кандидатуру на завтрашнем заседании.

Декларация Алексея Кучера (Фото: скриншот сайта НАПК)

Кучер является фигурантом одного из расследований программы Схемы.Коррупция в деталях. По информации журналистов, ряд харьковских мажоритарщиков от СН имеют связь с бывшим помощником сына экс-генпрокурора Виктора Пшонки - Артема Пшонки.

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Харьковская ОГА Алексей Кучер Слуга народа декларация
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