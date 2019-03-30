Мандат СММ ОБСЕ в Украине продлили на год

Фото: Facebook ОБСЕ

Постоянный совет ОБСЕ принял решение продлить мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на один год. Об этом сообщает сайт ОБСЕ.

Действующий глава организации Мирослав Лайчак призвал к дальнейшей поддержке международных наблюдателей и национального персонала на местах.

Реклама

Он напомнил что мониторинговая миссия уполномочена устанавливать отдельные инциденты на всей территории Украины и сообщать о них, в том числе о предполагаемых нарушениях основных принципов ОБСЕ.

Срок действия мандата СММ ОБСЕ должен был истечь завтра, 31 марта.

Ранее сообщалось, что новым главой СММ ОБСЕ в Украине стал турецкий дипломат Халит Чевик.