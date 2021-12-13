"Манипуляция фактами". МИД ответил на претензии Путина к Украине из-за активов СССР
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы так и не выполнила свои обязательства и не вернула России зарубежные активы СССР. Министерство иностранных дел Украины в комментарии LIGA.net назвало такое заявление лидера страны-агрессора манипуляцией.
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В МИД отметили, что Путин манипулирует фактами, так как подписанное в 1994 году так называемое соглашение о нулевом варианте так и не вступило в силу – Верховная Рада его не ратифицировала.
В министерстве напомнили, что распределение советского имущества регулируется договором 1991 года о правопреемстве: доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. Однако российская сторона игнорировала законные требования Украины предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться. Это сделало невозможным ратификацию соглашения – документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ.
"Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавили в МИД.
- В 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что процесс распределения имущества после распада СССР не завершен, и у Украины есть законные претензии к РФ. В МИД РФ на это ответили, что Украина якобы должна компенсировать $20 млрд советских долгов.
- Вчера Путин пожаловался, что Россия погасила долги бывшего СССР, но "далеко не все выполнили обязательство о передаче зарубежных активов": "Например, Украина этого до сих пор не сделала".
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