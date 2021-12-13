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"Манипуляция фактами". МИД ответил на претензии Путина к Украине из-за активов СССР

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 13:37
Владимир Путин в Женеве (фото - ЕРА)

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы так и не выполнила свои обязательства и не вернула России зарубежные активы СССР. Министерство иностранных дел Украины в комментарии LIGA.net назвало такое заявление лидера страны-агрессора манипуляцией.

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В МИД отметили, что Путин манипулирует фактами, так как подписанное в 1994 году так называемое соглашение о нулевом варианте так и не вступило в силу – Верховная Рада его не ратифицировала.

В министерстве напомнили, что распределение советского имущества регулируется договором 1991 года о правопреемстве: доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. Однако российская сторона игнорировала законные требования Украины предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться. Это сделало невозможным ратификацию соглашения – документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ.

"Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавили в МИД.

СПРАВКА. В 1991 году Украина подписала договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активов СССР: Украина должна погасить 16,37% долга, претендуя на такой же объем имущества, Россия – 61,34%, Беларусь - 4,13%. Части долга других стран бывшего СССР – менее 4%. Впоследствии Россия подписала с экс-республиками СССР так называемое соглашение о нулевом варианте - РФ берет на себя части внешнего долга, а страны отказываются от своей доли зарубежных активов СССР. Рада так и не проголосовала за ратификацию документа.
  • В 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что процесс распределения имущества после распада СССР не завершен, и у Украины есть законные претензии к РФ. В МИД РФ на это ответили, что Украина якобы должна компенсировать $20 млрд советских долгов.
  • Вчера Путин пожаловался, что Россия погасила долги бывшего СССР, но "далеко не все выполнили обязательство о передаче зарубежных активов": "Например, Украина этого до сих пор не сделала".
Оксана Житнюк, Владислав Сердюк
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ссср владимир путин нулевой договор активы имущество долг МИД
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