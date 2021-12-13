"Манипуляция фактами". МИД ответил на претензии Путина к Украине из-за активов СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы так и не выполнила свои обязательства и не вернула России зарубежные активы СССР. Министерство иностранных дел Украины в комментарии LIGA.net назвало такое заявление лидера страны-агрессора манипуляцией.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В МИД отметили, что Путин манипулирует фактами, так как подписанное в 1994 году так называемое соглашение о нулевом варианте так и не вступило в силу – Верховная Рада его не ратифицировала.

В министерстве напомнили, что распределение советского имущества регулируется договором 1991 года о правопреемстве: доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%. Однако российская сторона игнорировала законные требования Украины предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться. Это сделало невозможным ратификацию соглашения – документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ.

"Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавили в МИД.

СПРАВКА. В 1991 году Украина подписала договор о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активов СССР: Украина должна погасить 16,37% долга, претендуя на такой же объем имущества, Россия – 61,34%, Беларусь - 4,13%. Части долга других стран бывшего СССР – менее 4%. Впоследствии Россия подписала с экс-республиками СССР так называемое соглашение о нулевом варианте - РФ берет на себя части внешнего долга, а страны отказываются от своей доли зарубежных активов СССР. Рада так и не проголосовала за ратификацию документа.

В 2014 году тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что процесс распределения имущества после распада СССР не завершен, и у Украины есть законные претензии к РФ. В МИД РФ на это ответили, что Украина якобы должна компенсировать $20 млрд советских долгов.

Вчера Путин пожаловался, что Россия погасила долги бывшего СССР, но "далеко не все выполнили обязательство о передаче зарубежных активов": "Например, Украина этого до сих пор не сделала".

Оксана Житнюк , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.