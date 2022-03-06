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Мариуполь без света, воды, тепла и медикаментов. "Нас уничтожают" – мэр Бойченко

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 02:53
Мариуполь без света, воды, тепла и медикаментов.
Скриншот с видео

В Мариуполе в результате действий российских оккупантов нет электричества, отопления и воды, люди сидят в подвалах. Российские войска обстреливают больницы, банки крови, транспорт, на котором планировалось вывезти людей, и сам "зеленый коридор". Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью Дмитрию Гордону.

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Мэр назвал происходящее "гуманитарной блокадой".

"Они методично перебивали все 15 вводов, которые питают наш город. Соответственно, мы остались без электроэнергии на пятый день. Все наши тепловые подстанции работают от электроэнергии, соответственно, мы остались без тепла", – сказал Бойченко.

Также город остался без мобильной связи, потому что вышки также работают от электричества.

Кроме того, Мариуполь потерял резервный источник водоснабжения и остался без воды.

Город из-за блокады россиян не может получить необходимую группу медикаментов и продовольствия, например, детское питание.

"Они работали методично, чтобы закрыть город и создать внутреннее напряжение", – сказал Бойченко.

Из-за активного сопротивления ВСУ и Нацгвардии оккупанты не смогли взять Мариуполь штурмом, поэтому начали "засыпать нас авиабомбами, "градами" и бить из гаубиц по мирным жилым кварталам".

По словам мэра, в городе на сегодняшний день – тысячи раненых. "Убитых подсчитать очень сложно, потому что шестой день не прекращаются авиаудары, артобстрел", – пояснил он.

Бойченко сказал, что из-за обстрелов он не может даже узнать, в каком состоянии находятся члены его семьи, которые сидят в подвале уже 10-е сутки.

По его мнению, задача российских оккупантов – "освободить Украину от украинцев, потому что они нас уничтожают". Подтверждение – обстрел россиянами банка крови, операционных больниц.

Для выведения населения из города власти подготовили 50 автобусов, но оккупанты и их обстреляли, в результате чего осталось 30 машин. Затем был еще один обстрел в другой локации, куда перевели транспорт, и теперь из 50 автобусов осталось 20. Кроме того, оккупанты обстреливают сам "зеленый коридор".

"Это все делается для того, чтобы уничтожить нас как нацию", – заявил Бойченко.

Вадим Ребрина
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Россия война оккупанты мариуполь вадим бойченко
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