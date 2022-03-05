Мариуполь и Волноваха. Договорились о режиме тишины, отрабатываются детали эвакуации – ОГА
05.03.2022, 09:26
В Мариуполе и Волновахе договорились о режиме тишины с 09:00 утра, сейчас прорабатываются детали эвакуации мирного населения. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА и ОВА Павел Кириленко.
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"Вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Об эвакуации. На данный момент есть подтверждение режима тишины с 09:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации", – заявил он.
Кириленко подчеркнул, что координирует процесс и все стороны Донецкая ОВА. Поэтому надо доверять только официальной информации, размещенной на ее странице, или со ссылкой на нее.
"Это вопрос безопасности людей! Как только появится новая информация – буду сообщать немедленно", – добавил он.
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