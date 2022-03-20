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Мариуполь обстреляли из 4 кораблей флота РФ – "Азов"

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 12:07
Мариуполь обстреляли из 4 кораблей флота РФ –
Военно-морской корабль РФ Фото: rostec.ru

Полк Нацгвардии "Азов" сообщил об обстрелах Мариуполя с 4 кораблей военно-морского флота России.

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 "Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал. После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей", – сообщается в телеграм-канале АЗОВ-Маріуполь.

Анна Чуданова
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агрессия рф атака мариуполя флот рф
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