Маск написал в Twitter, что покупает Манчестер Юнайтед

Миллиардер Илон Маск написал у себя в Twitter, что покупает футбольный клуб Манчестер Юнайтед.

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"Еще я покупаю Манчестер Юнайтед, добро пожаловать", – написал Маск.

Сразу после этого он сообщил, что поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину демократов.

Издание Bloomberg полагает, что Маск шутит, напомнив, что миллиардер нередко использует Twitter, чтобы шутить и троллить СМИ.

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Наталия Медведева

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