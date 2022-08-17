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Маск написал в Twitter, что покупает Манчестер Юнайтед

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 05:07
Маск написал в Twitter, что покупает Манчестер Юнайтед - Фото
Илон Маск (Фото: EPA)

Миллиардер Илон Маск написал у себя в Twitter, что покупает футбольный клуб Манчестер Юнайтед.

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"Еще я покупаю Манчестер Юнайтед, добро пожаловать", – написал Маск.

Сразу после этого он сообщил, что поддерживает левую половину Республиканской партии и правую половину демократов.

Издание Bloomberg полагает, что Маск шутит, напомнив, что миллиардер нередко использует Twitter, чтобы шутить и троллить СМИ.

Маск написал в Twitter, что покупает Манчестер Юнайтед

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Наталия Медведева
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Илон Маск Манчестер Юнайтед
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