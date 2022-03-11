Предатель из оккупированного Крыма бомбил Украину. Его мать живет в Кременчуге – видео
11.03.2022, 15:07
СБУ опубликовала видео с Еленой Головенской из Кременчуга, матерью российского пилота из временного оккупированного Крыма, Алексея Головенского, которого сбили 5 марта и пленили.
Мать сбитого пилота узнала из украинских новостей о том, что ее сын попал в плен.
Отмечается, что сейчас с Головенским общаются следователи и контрразведчики СБУ.
В видео мать пилота извинилась перед украинским народом за то, "что не смогла вырастить достойного человека".
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