Матеуш Моравецки: Мы хотим конфисковать российскую недвижимость в Польше

Польское правительство рассмотрит возможность конфискации российского имущества, находящегося в Польше. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Wprost.

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Вопрос будет обсуждаться на следующей встрече правительства Польши с опозицией.

"На встрече мы хотели бы поднять вопрос о том, как Польша может заморозить и конфисковать находящееся в нашей стране российское имущество. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой – все больше поляков не понимают, почему итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, а мы не можем проводить такие действия в нашей стране", – объяснил Матеуш Моравецкий.

Премьер-министр считает необходимым остановить агрессию России в Украине, так как опасается, что амбиции Кремля выйдут за границы украинским земель. Одной из причин его опасений стал недавний соцопрос, в котором 86,6% россиян одобряют потенциальное нападение на территорию ЕС.

"Поэтому я призываю элиту Германии, Франции и стран Бенилюкса отложить в сторону свои калькуляторы и активизировать свою совесть. Потому что если мы посчитаем затраты на газ и нефть, значит, мы торгуем кровью украинских детей, женщин и солдат".

Польша стала одной из самых популярных стран, куда выезжают украинцы, спасаясь от войны. По словам премьер-министра, страна удачно справилась с наплывом беженцев и смогла обеспечить более чем достойные условия жизни.

Анна Чуданова

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