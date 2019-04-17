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17.04.2019, 12:24

Матиос пришел на брифинг СБУ: сказал, что он не "клон Матиоса"

Матиос пришел на брифинг СБУ: сказал, что он не "клон Матиоса" - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам главного военного прокурора, который исчез из поля зрения СМИ несколько дней назад, он "сбежал" по работе

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Главный военный прокурор Анатолий Матиос не "сбежал за границу", как о том сообщили несколько дней назад некоторые СМИ, а ездил по работе. Об этом он сам сообщил на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком, передает корреспондент LIGA.net.

"Я не двойник, не тройник, и не клон беглеца Матиоса, о чем пишут российские СМИ", - сказал главный военный прокурор.

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По его словам, он "сбежал" для работы. "И это работа на государство вместе с СБУ", - подчеркнул Матиос.

"Подскажу нашим российским соседям: моих пальчиков, как это было кое у кого, за тот период, когда я отсутствовал в медийном поле, как говорил полковник Штирлиц, точно не найдут: ни в Израиле, ни в Швейцарии, ни в Австрии, ни в Испании, ни даже в Ливии у фельдмаршала Халифа Хафтара. Не стоит их искать", - добавил он.

По его словам, спецслужбы "не в телевизоре, ежедневно, несмотря на политические перипетии и желание прийти к кому-то на коленях ради мира, делают свою работу".

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Теги: сбу, анатолий матиос
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