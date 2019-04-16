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16.04.2019, 12:46

Медиа призывают Зеленского дать пресс-конференцию: обращение

Медиа призывают Зеленского дать пресс-конференцию: обращение - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Представители СМИ опубликовали открытое письмо к кандидату в президенты

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Представители ряда СМИ и медийных организаций опубликовали открытое обращение к кандидату в президенты Владимиру Зеленского с призывом выйти на пресс-конференцию не позже 18 апреля (до дня дебатов). Обращение опубликовал Детектор медиа.

Отмечается, что ранее Зеленский общался преимущественно видеороликами через свои Инстаграм и Ютуб-канал. "Однако у медийного сообщества и гражданского общества есть вопросы о видении кандидатом дальнейшего развития страны, а также открытости и готовности быть подотчетным обществу, которое избирает президента Украины", - говорится в обращении.

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Письмо открыто для подписей другими СМИ.

Обращение подписали:

Медиадвижение "Медіа за усвідомлений вибір"

UA:Перший (НСТУ)

Українське радіо (НСТУ)

Громадське радіо

Інформаційне агентство "Укрінформ"

LIGA.net

Громадське телебачення Донбасу

"Новое время"

Радіо НВ

Український тиждень

Opinion

"Детектор медіа"

Інститут масової інформації

Інститут демократії ім. Пилипа Орлика

Інститут розвитку регіональної преси

Інтерньюз-Україна

Фундація "Суспільність"

Український кризовий медіацентр

Асоціація української преси

Інформаційна кампанія "По той бік новин"

Національна суспільна телерадіокомпанія України

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Теги: Владимир Зеленский, сми, открытое письмо
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