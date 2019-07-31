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Медведчук подал в суд на НВ

Медведчук подал в суд на НВ - Фото
Виктор Медведчук (Фото - скриншот)
31.07.2019, 15:43

Подольский районный суд Киева рассмотрит дело о "защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации"

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа/За життя Виктор Медведчук подал в суд на Издательский дом Медиа-ДК (журнал НВ, сайт NV.ua и Радио НВ), сообщает НВ.

Информация появилась на портале Судебная власть Украины.

Дело "о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации" рассмотрит Подольский райсуд Киева.

Пока неизвестно, из-за какого именно материала Медведчук подал иск. В НВ предполагают, что его возмущение могла вызвать статья журналистов Кристины Бердинских и Ивана Верстюка "Призраки прошлого". В статье идет речь о том, как "бездеятельность правоохранителей и лояльность судов привели к тому, что бывшие регионалы и пророссийские силы подмяли под себя информационное пространство". В ней упоминался и Виктор Медведчук.

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