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02.04.2019, 10:37

"Меня же здесь нет". Боевик РФ в украинской тюрьме ждет Путина

"Меня же здесь нет". Боевик РФ в украинской тюрьме ждет Путина - Фото
Алексей Седиков (скриншот из видеозаписи)

"И при чем тут Владимир Владимирович?" - заявил осужденный боевик Алексей Седиков, когда спросили, почему РФ до сих пор не обменяла его на украинца

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Осужденный в Украине за терроризм российский военный Алексей Седиков, который воевал в Донбассе в составе гибридной армии РФ, не раскаивается в том, "что здесь делал" и надеется, что Россия его обменяет. Об этом он рассказал российской Новой газете.

Отвечая на вопрос, считает ли он нормальным, что родина его бросила, оккупант заявил: "Вы понимаете, что меня здесь нет? Вы же понимаете, о чем я говорю? Меня же сюда никто не посылал".

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В том, что его до сих пор не поменяли, террорист винит президента Петра Порошенко, который "нарушает все договоренности, делает все, чтобы ухудшить наши отношения", из-за чего, по мнению Седикова, президент РФ Владимир Путин "не считает нужным разговаривать" с ним.

"И при чем тут Владимир Владимирович? Он же не может быть причастен ко всему", - сказал осужденный боевик из Северодвинска, который "не признает фейковые суды этой страны".

При этом он уверен, что Россия "пытается вытащить" его через переговоры в минской группе.

Седиков говорит, что не общается с родными, чтобы "лишний раз не расстраивать маму, инвалида первой группы, которая постоянно болеет". О том, думал ли он, когда ехал убивать в Украину, что расстроит маму, россиянин не сказал.

Журналистка российского издания пишет, что после интервью "обнялась на прощание" с террористом.

Сюжет о Седикове вскоре после его пленения:

Видео: Oleksa Bayda

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Теги: агрессия России, война в донбассе, боевик, пленный, Алексей Седиков
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