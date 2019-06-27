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27.06.2019, 16:50

"Меня не услышали". Зеленский о провале в ПАСЕ

"Меня не услышали". Зеленский о провале в ПАСЕ - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент утверждает, что он обсуждал в ЕС вопрос возвращения России в ПАСЕ, и уже тогда ему ответили, что решение принято

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было принято давно. По его словам, он обсуждал это вопрос во время визитов в ЕС, и уже тогда ему сообщили о восстановлении полномочий России.

"Я был в Брюсселе, я был в Париже, я был в Берлине... Каждый день, кроме встречи с фрау Меркель, кроме встречи с президентом Макроном, у меня было по семь встреч каждый день... На каждой встрече я поднимал этот вопрос, вопрос по поводу возвращения Россиии в ПАСЕ, я ставил этот вопрос... Поверьте мне, каждая из этих людей, с кем я встречался, говорили мне: "Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ - это площадка для разговоров"... То есть, это решение было уже давно... У каждого человека, с кем я обсуждал этот вопрос, они знали этот ответ на все 100%... Я, кстати, об этом говорил за границей, к сожалению, меня не услышали... Я делал все что могу, но это все пост-фактум. Поэтому если наши депутаты спрашивают меня, что я сделал до того, я могу обратиться к ним - что они сделали, чтоб этого не случилось" - заявил Зеленский.

26 июня делегаты ПАСЕ поддержали решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений.

Семь стран-членов Совета Европы: Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония - объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

На следующей сессии ПАСЕ возможно обжалование полномочий российской делегации - если Венецианская комиссия подтвердит, что российские депутаты избраны нелегально из-за голосов жителей оккупированного Крыма.

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Теги: Владимир Зеленский, пасе
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