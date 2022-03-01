Мэр атакованного Херсона – российским оккупантам: Вы взяли наши жизни, Бог вам судья

Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к российским оккупантам: прекратите обстрелы и уйдите из города. Об этом он написал в своем Facebook.

"Если меня услышат солдаты РФ и их руководство. Я прошу: уйдите из нашего города, прекратите обстрел мирного населения. Вы взяли уже все, что хотели. В том числе и человеческие жизни. Бог вам судья и идите в сторону российского корабля. Херсон был и останется украинским городом", – написал Колыхаев.

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По его словам, Херсон находится под обстрелом, горят жилые дома и городские объекты. Власти стараются координировать работу городских служб, но "это сейчас очень сложно".

"Я на своем рабочем месте, и моя задача сейчас – гасить пожары, охранять украинский флаг над городом, сохранить ваши жизни и максимально быстро ликвидировать последствия обстрелов города. Город должен жить несмотря ни на что", – уверен Колыхаев.

Мэр просит жителей города не выходить на улицу: "Помогите мне! Не ходите по улицам, поберегите себя – это все, о чем я прошу".

Госспецсвязи утром сообщило о начале штурма российскими оккупантами Херсона. По информации очевидцев, враг наступает со стороны аэропорта к Николаевскому шоссе и кольцу у хладокомбината. В 10:53 в результате обстрела оккупационных войск снаряды попали в два девятиэтажных дома в Херсоне.

Валерия Кондратова

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