Мэр Белгород-Днестровского заявил об избиении сотрудниками СБУ. Там говорят: он сам напал

В Службе безопасности Украины сообщили о проведении сегодня следственно-оперативных действий в кабинете мэра Белгород-Днестровского (Одесская область) Виталия Граждана. Мэр заявил об избиении его сотрудниками СБУ. В ведомстве утверждают, что это сам Граждан напал на правоохранителей. Об этом пресс-служба СБУ сообщила LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Следственно-оперативные действия в кабинете мэра происходили в рамках сразу двух уголовных производств, начатых по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК.

Кроме того, отметили в СБУ, Граждан, баллотировавшийся на выборах от запрещенной сейчас пророссийской партии ОПЗЖ, подозревается в махинациях, связанных с возмещением ущерба, нанесенного одному из объектов района в результате ракетных обстрелов.

Правоохранители пришли, чтобы провести обыск и изъять документы, подтверждающие противоправные действия, сообщили в СБУ.

"Несмотря на наличие ордера, мэр пытался помешать правоохранителям и провоцировал драку. Чтобы предотвратить срыв следственно-процессуальных действий, сотрудники СБУ применили предусмотренное законом мероприятие – надели на него наручники", – говорится в комментарии.

В СБУ убеждают, что никакого физического насилия, "несмотря на все провокации мэра", совершено не было. Напротив, именно по факту нападения на сотрудников СБУ при исполнении служебных обязанностей полиция открыла производство против самого городского главы, отметили в ведомстве.

Сам Граждан написал в Facebook, что после проведения обыска сотрудники СБУ "превысили свои служебные полномочия, незаконно лишили меня и моих адвокатов свободы, запретив выход из рабочего кабинета, применили насилие, спецсредства (наручники), причинив телесные повреждения..."

Он опубликовал видео, снятое при проведении следственно-оперативных действий в его кабинете.

Читайте также: Чиновники "Антонова" не уберегли "Мрию" от уничтожения, несмотря на предупреждения — СБУ

Вадим Ребрина , Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.