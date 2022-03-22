Мэр Борисполя призвал мирных жителей выехать из города

Мэр Борисполя Владимир Борисенко призвал мирных жителей выехать из города, чтобы облегчить работу Вооруженным Силам Украины. Об этом он сказал в обращении в Facebook.

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Он сообщил, что из города почти каждый день отправляют людей в западные области Украины. Борисенко призвал желающих выехать группироваться и звонить в специальный колл-центр по номеру 050 656 73 17.

Он отметил, что практика городов, где идут бои, показывает: чем меньше гражданского населения находится в городе – тем легче работать ВСУ.

"Поэтому давайте так: крайней необходимости находиться сейчас в городе нет, бои идут уже вокруг. Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться все же в этот колл-центр и по возможности выехать. Кто не имеет возможности – вывезем. У кого есть – организовано, в колоннах, на своих автомобилях можете выехать", – сказал Борисенко.

Марк Сировой

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