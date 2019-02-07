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07.02.2019, 18:17

Мэр Днепра категорически против переименования области

Мэр Днепра категорически против переименования области - Фото
Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

При этом Филатов высказал уверенность, что у депутатов Рады не получится переименовать область

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Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он написал в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

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При этом он высказал уверенность, что у депутатов Рады не получится переименовать область.

Сегодня Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Если документ получит одобрение Конституционного суда, его снова внесут в парламент для финального голосования.

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Теги: переименование, рада, днепр, мэр, борис филатов
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