Мэр Днепра категорически против переименования области

Борис Филатов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Днепра Борис Филатов высказался против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом он написал в Facebook.

"Я категорически против переименования области искусственно придуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц", - написал Филатов.

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При этом он высказал уверенность, что у депутатов Рады не получится переименовать область.

Сегодня Верховная Рада поддержала переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Если документ получит одобрение Конституционного суда, его снова внесут в парламент для финального голосования.