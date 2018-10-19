Мэр Днепра опасается покушения: просит МВД и ГПУ дать ему охрану

Борис Филатов (фото - Liga.net)

commenthover

Мэр Борис Филатов заметил под домом "непонятных людей" и допускает, что на него могут готовить покушение или провокацию

Реклама

Реклама

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему личную охрану. Об этом он написал в Facebook.

По словам Филатова, он заметил, что у него под домом полдня стояли два авто и ходили "непонятные люди".

"У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения", - написал политик, отметив, что на него было три покушения со стороны сепаратистов и поступали угрозы от убитого главаря боевиков Александра Захарченко.

Читайте также: После скандала: Нацполиция избавляется от военизированной охраны



31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию.