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19.10.2018, 10:51

Мэр Днепра опасается покушения: просит МВД и ГПУ дать ему охрану

Мэр Днепра опасается покушения: просит МВД и ГПУ дать ему охрану - Фото
Борис Филатов (фото - Liga.net)

Мэр Борис Филатов заметил под домом "непонятных людей" и допускает, что на него могут готовить покушение или провокацию

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Мэр Днепра Борис Филатов обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко с просьбой предоставить ему личную охрану. Об этом он написал в Facebook

По словам Филатова, он заметил, что у него под домом полдня стояли два авто и ходили "непонятные люди". 

"У меня есть только две версии: либо провокация со стороны "правоохранителей", либо подготовка покушения", - написал политик, отметив, что на него было три покушения со стороны сепаратистов и поступали угрозы от убитого главаря боевиков Александра Захарченко. 

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31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой советницу мэра Екатерину Гандзюк. Пострадавшую с серьезными ожогами до 35% поверхности тела доставили в реанимацию

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Теги: гпу, юрий луценко, мвд, днепр, арсен аваков, охрана, покушение, борис филатов
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