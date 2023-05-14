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Мэр Харькова рассказал о ночном ракетном ударе: целились по инфраструктуре

Цей матеріал також доступний українською
14.05.2023, 08:04
Мэр Харькова рассказал о ночном ракетном ударе: целились по инфраструктуре - Фото
Архивное фото: Харьковский горсовет
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В ночь на 14 мая Харьков попал под удар с российских ЗРК С-300 в Белгородской области. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что обошлось без значительных разрушений.

"В результате ночного ракетного удара по Новобаварскому району жертв и пострадавших, к счастью, нет. Целили по инфраструктурному объекту. В близлежащих домах выбило стекла и двери", – говорится в Telegram главы города.

ОБНОВЛЕНО в 8:40. Глава обладминистрации Олег Синегубов позже уточнил, что враг нанес ракетные удары, по предварительной информации, из ЗРК С-300 не только по Харькову, но и по Золочеву.

В Харькове повредили объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом.

В Золочеве две ракеты попали в землю между жилыми домами. В домах выбиты окна, разрушены два гаража. Обошлось без раненых.

  • В целом в течение субботы Россия нанесла четыре ракетных удара по Украине, в частности по Тернополю и Николаеву.
  • Кроме того, по данным Генштаба, россияне применили иранские дроны Shahed-136/131. По уточненной информации 18 из 23 были уничтожены нашими защитниками. В результате попаданий взрывными волнами повреждено около 50 многоэтажек, частных домов, культурных и медицинских учреждений.
  • Есть более 30 раненых среди гражданских лиц.

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Андрей Водяный
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