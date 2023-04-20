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Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 20:25
Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото - Фото
Petit Palais (скриншот с видео)

В июне этого года в центре Парижа, возле дворца Пти Пале, появится Киевский сквер. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что договорился об этом с мэром Парижа Анн Идальго, которая посетила Киев.

"Поблагодарил госпожу Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву. Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", – написал Кличко.

Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото

Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото

Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото

Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото

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Вадим Ребрина
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париж виталий кличко анн идальго
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