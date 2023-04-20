Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото

В июне этого года в центре Парижа, возле дворца Пти Пале, появится Киевский сквер. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что договорился об этом с мэром Парижа Анн Идальго, которая посетила Киев.

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"Поблагодарил госпожу Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву. Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", – написал Кличко.

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Вадим Ребрина

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