Мэр Парижа приехала в Киев, пообещала Киевский сквер в центре столицы Франции – фото
20.04.2023, 20:25
Petit Palais (скриншот с видео)
В июне этого года в центре Парижа, возле дворца Пти Пале, появится Киевский сквер. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что договорился об этом с мэром Парижа Анн Идальго, которая посетила Киев.
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"Поблагодарил госпожу Идальго за поддержку Украины и помощь Киеву. Договорились о дальнейшем эффективном сотрудничестве наших столиц", – написал Кличко.
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