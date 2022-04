МИД Чехии – дипломатам РФ: Государство вас обмануло, бегите с тонущего корабля

Министерство иностранных дел Чехии обратилось с призывом к дипломатам России, в котором предложило им прекратить поддерживать преступную политику страны, которую они представляют. Документ опубликован в Twitter чешского МИД.

Обращение адресовано всем работникам дипломатической службы РФ.

В нем сказано, что Россию, которой руководит "коррумпированная элита, превращающаяся в геронтократию", ждет "резкое падение во тьму прошлого" и ответственность за военные преступления.

"Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что государство вас обмануло, но вы все равно остаетесь его представителями... Мы знаем из истории, что многие дипломаты служили преступным режимам до самого конца и становились таким образом пособниками зла... Коллеги, мы умоляем тех из вас, у кого есть совесть и кто способен распознать зло: выйдите из этого круга пособников зла. Мы призываем вас, тех, у кого есть мораль и доброе сердце, пожалуйста, покиньте этот тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всем мире".

