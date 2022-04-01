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МИД Чехии – дипломатам РФ: Государство вас обмануло, бегите с тонущего корабля

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 17:30
МИД Чехии – дипломатам РФ: Государство вас обмануло, бегите с тонущего корабля - Фото
Вид на Прагу (Фото - pixabay.com)

Министерство иностранных дел Чехии обратилось с призывом к дипломатам России, в котором предложило им прекратить поддерживать преступную политику страны, которую они представляют. Документ опубликован в Twitter чешского МИД.

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Обращение адресовано всем работникам дипломатической службы РФ.

В нем сказано, что Россию, которой руководит "коррумпированная элита, превращающаяся в геронтократию", ждет "резкое падение во тьму прошлого" и ответственность за военные преступления.

"Многие из вас наверняка пришли к осознанию того, что государство вас обмануло, но вы все равно остаетесь его представителями... Мы знаем из истории, что многие дипломаты служили преступным режимам до самого конца и становились таким образом пособниками зла... Коллеги, мы умоляем тех из вас, у кого есть совесть и кто способен распознать зло: выйдите из этого круга пособников зла. Мы призываем вас, тех, у кого есть мораль и доброе сердце, пожалуйста, покиньте этот тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всем мире".

Обращение МИД Чехии к дипломатам РФ

Сергей Бережной
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дипломатия мид чехии
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