МИД Германии против признания Голодомора геноцидом - СМИ

Арнольд Фаатц (фото - ЕРА)

МИД Германии хочет, чтобы петиционный комитет Бундестага отклонил петицию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом в интервью DW заявил член комитета, депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц.

Сегодня комитет по петициям Бундестага провел открытое заседание по вопросу о признании Голодомора геноцидом. Соответствующая петиция набрала более 56 000 подписей.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года", - сказал Фаатц.

Он сказал, что считает такую аргументацию "весьма опасной". "Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который также состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года", - сказал депутат.

Он прогнозирует, что петиционной комитет не передаст петицию в МИД с просьбой воплотить ее в жизнь, а отклонит ее. "Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется", - считает Фаатц.