МИД о пророссийских митингах в Праге и Кельне: Подобные шабаши недопустимы

Министерство иностранных дел назвало пророссийские митинги, прошедшие в выходные в Праге и Кельне, "шабашами под триколорами" и заявило об их недопустимости.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Эти мероприятия не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и попрать честь и достоинство украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе", — говорится в заявлении спикера МИД Олега Николенко.

Он заявил, что большинство немцев и чехов солидарны с украинцами и поддерживают политику своих правительств по противодействию российской агрессии.

"Акции, состоявшиеся в воскресенье, не смогут поколебать дружбу между Украиной, Германией и Чехией, поддержку которых мы высоко ценим", — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД.

4 сентября в немецком городе Кельне прошел митинг в поддержку России с требованием к властям Германии прекратить поставки оружия Украины. По данным Reuters, в демонстрации приняли участие около 2000 человек – в основном русскоязычная диаспора, проживающая в Германии.

3 сентября еще большая антиправительственная акция прошла в центре Праги. Митингующие протестовали из-за инфляции, но также звучали призывы снять с России санкции и прекратить поставки оружия Украине.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала после субботнего митинга заявил, что в стране работает российская пропаганда и дезинформация, и "кто-то им просто поддается". Его заместитель Вит Ракушан добавил, что экономические проблемы не повод для сближения с путинской Россией.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.