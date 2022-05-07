МИД Польши отказало посольству РФ в организации праздника 9 мая

Российское посольство в Варшаве намеревалось организовать празднование Дня Победы 9 мая и обратилось в МИД Польши за содействием, но получило "негативную реакцию". Об этом сообщил в Twitter президент польской столицы Рафал Тшасковский.

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Тшасковский опубликовал копию ответа главы МИД Польши Збигнева Рау на ходатайство россиян и написал, что сам он "категорически против".

"Ни одно польское учреждение не должно быть задействовано в этой инициативе. Более того, ее следовало бы запретить. В Варшаве не должно быть места для празднования агрессора", – считает Тшасковский.

Ambasada Rosji chce uczcić 9 maja w Warszawie i zwróciła się do @MSZ_RP o wsparcie. Stanowczo się temu sprzeciwiam. Żadna polska instytucja publiczna nie powinna do tej inicjatywy przyłożyć ręki. Więcej – powinno się jej zakazać. Nie ma mojej zgody na święto agresora w @warszawa. pic.twitter.com/NBNFrigq7n – Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) May 7, 2022

Сергей Бережной

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