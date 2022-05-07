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МИД Польши отказало посольству РФ в организации праздника 9 мая

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 18:06
МИД Польши отказало посольству РФ в организации праздника 9 мая - Фото
Мэр Варшавы Рафал Тшасковский и мэр Парижа Анна Гидальго (Фото – EPA)

Российское посольство в Варшаве намеревалось организовать празднование Дня Победы 9 мая и обратилось в МИД Польши за содействием, но получило "негативную реакцию". Об этом сообщил в Twitter президент польской столицы Рафал Тшасковский. 

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Тшасковский опубликовал копию ответа главы МИД Польши Збигнева Рау на ходатайство россиян и написал, что сам он "категорически против". 

"Ни одно польское учреждение не должно быть задействовано в этой инициативе. Более того, ее следовало бы запретить. В Варшаве не должно быть места для празднования агрессора", – считает Тшасковский.  

 

Сергей Бережной
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День победы над нацизмом польша варшава Рафал Тшасковский
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