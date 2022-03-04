МИД требует от РФ немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС. Есть угроза катастрофы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС, где в результате их обстрела уже начался пожар. Об этом он написал в Twitter.

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"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то катастрофа будет в 10 раз большей, чем Чернобыль! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!" – сказано в сообщении.

Главная страница немецкого издания Der Spiegel прямо сейчас. Заголовок: Российские войска атаковали крупнейшую АЭС в Европе.

Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.

Вадим Ребрина

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