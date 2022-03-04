UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД требует от РФ немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС. Есть угроза катастрофы

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2022, 02:54
МИД требует от РФ немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС. Есть угроза катастрофы - Фото
Скриншот с видео

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует от оккупационных войск РФ немедленно прекратить огонь по Запорожской АЭС, где в результате их обстрела уже начался пожар. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то катастрофа будет в 10 раз большей, чем Чернобыль! Россияне должны НЕМЕДЛЕННО прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности!" – сказано в сообщении.

Главная страница немецкого издания Der Spiegel прямо сейчас. Заголовок: Российские войска атаковали крупнейшую АЭС в Европе.

МИД требует от РФ немедленно прекратить обстрел Запорожской АЭС. Есть угроза катастрофы

Сегодня в результате обстрела Запорожской АЭС россияне попали в энергоблок №1, сообщил в Telegram НАЭК "Энергоатом". На АЭС идет пожар. Пожарные не могут начать его тушить, так как россияне расстреливают АЭС в упор.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дмитрий кулеба Запорожская АЭС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 