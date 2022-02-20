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Миллиардер Брэнсон: Агрессия России против Украины — плохая новость для любой нации

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2022, 15:39
Миллиардер Брэнсон: Агрессия России против Украины — плохая новость для любой нации - Фото
Ричард Брэнсон (фото - EPA)

Продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов страны, которые готовы сократить арсеналы оружия, поскольку Россия, нарушая Будапештский меморандум, демонстрирует, что любое соглашение может быть разорвано в одностороннем порядке. Об этом в своем блоге написал британский бизнесмен Ричард Брэнсон.

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Он напомнил, что в 1994 году Россия подписала обязательство "уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины". В ответ Украина отказалась от своего ядерного арсенала.

Незаконная аннексия Крыма Россией в 2014 году стала первым серьезным нарушением Будапештского меморандума, отметил Брэнсон. "Российское вторжение в ближайшие дни разорвет Меморандум на части и будет иметь катастрофические последствия", – написал он.

Бизнесмен убежден, что вторжение России в Украину будет иметь разрушительные последствия для процесса разоружения и нераспространения, в основе которого лежат международные соглашения.

"Без обязывающих соглашений и их выполнения не может быть мира. Какой сигнал российская агрессия посылает другим ядерным державам, готовым подписать международные договоры по разоружению? Это скользкий путь... Нет никаких сомнений в том, что продолжающаяся российская агрессия против Украины лишит стимулов тех, кто ранее был готов сократить арсеналы оружия, поскольку предполагает, что любое соглашение может быть разорвано произвольно в одностороннем порядке", – отметил Брэнсон.

Кроме того, считает бизнесмен, нарушение Россией Будапештского меморандума и других международных договоров указывает на настоящий кризис многосторонности – многосторонние институты, созданные для поддержания мира и обеспечения устойчивого развития, больше не пользуются прежним уровнем поддержки и уважения.

"Во многих отношениях международное сотрудничество уступило место ограниченному национализму. Это реальная угроза верховенству закона, которую человечество не видело со времен темных дней, приведших ко Второй мировой войне", – написал Брэнсон. Он считает, что эта ситуация – "плохая новость" не только для Украины, а для "каждой нации, настоящей и будущей, стремящейся защитить свой суверенитет".

"Мир должен поддержать Украину. Мы не должны бросать страну, которая добровольно отказалась от своего ядерного оружия в обмен на мир и сейчас находится на грани вторжения со стороны той самой страны, которая убедила ее сделать это", – убежден бизнесмен.

  • Ранее Брэнсон призвал лидеров бизнеса объединиться и отстоять суверенитет Украины в условиях агрессии со стороны России.

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Вадим Ребрина
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Россия агрессия ричард брэнсон будапештский меморандум
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