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Миллионер Богуслаев проигрывает на выборах свадебному фотографу

Миллионер Богуслаев проигрывает на выборах свадебному фотографу - Фото
Вячеслав Богуслаев, председатель совета директоров ПАО Мотор Сич
22.07.2019, 14:24

Нардеп проигрывает кандидату от Слуги народа

Народный депутат, совладелец ОАО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев проигрывает на досрочных выборах в Раду кандидату от Слуги народа, свадебному фотографу Сергею Штепе на 77-м избирательном округе, находящемся в Запорожской области. По результатам обработки 79% протоколов разрыв между кандидатами составил более 6000 голосов, свидетельствуют данные ЦИК

Вячеслав Богуслаев - народный депутат V-VIII созывов, бизнесмен, экс-член Партии регионов16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. Нардеп входит в сотню самых богатых украинцев. В 2014 году Forbes оценил состояние Богуслаева в $234 млн.

Ранее стало известно, что на выборах проигрывает Владимир Литвин. 

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