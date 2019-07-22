Миллионер Богуслаев проигрывает на выборах свадебному фотографу

Вячеслав Богуслаев, председатель совета директоров ПАО Мотор Сич

Народный депутат, совладелец ОАО Мотор Сич Вячеслав Богуслаев проигрывает на досрочных выборах в Раду кандидату от Слуги народа, свадебному фотографу Сергею Штепе на 77-м избирательном округе, находящемся в Запорожской области. По результатам обработки 79% протоколов разрыв между кандидатами составил более 6000 голосов, свидетельствуют данные ЦИК.

Вячеслав Богуслаев - народный депутат V-VIII созывов, бизнесмен, экс-член Партии регионов. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова. Нардеп входит в сотню самых богатых украинцев. В 2014 году Forbes оценил состояние Богуслаева в $234 млн.

Ранее стало известно, что на выборах проигрывает Владимир Литвин.