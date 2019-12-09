Милованов: Из-за агрессии России Украина потеряла $50-150 млрд

Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр экономики Тимофей Милованов заявляет, что в результате российской агрессии потери экономики Украины составили от $50 до 150 млрд. Об этом он написал в Facebook.

"Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от 50 до 150 млрд долларов (например, Андерс Аслунд (старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council, - ред.) дает оценку у 100 млрд)", - пишет министр. Остаточная стоимость государственной недвижимости на неподконтрольных территориях в Крыму и на Донбассе, по его данным, составляет около 85 млрд грн.

Министр сообщает, что, по оценкам ФГИ, около 70% государственных активов в Донецкой и Луганской областях расположены на неподконтрольных территориях.

Украинский кризисный медиацентр со ссылкой на Аслунда заявил , что 18 июня Украина потеряла $98,4 млрд из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе.

Минобороны Украины оценило общие убытки из-за разрушения объектов инфраструктуры на Донбассе из-за агрессии России в сумму около $50 млрд.

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